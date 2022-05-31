Мариуполь, ДНР, , 08:21 — REGNUM Неизвестные химические препараты нашли в расположении, как предполагается, штаба роты украинских нацистов на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе следователи Следственного комитета России. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

Отмечается, что в ходе осмотра, как предполагается, штаба роты киевских боевиков следователи СК РФ нашли шприц с белым непрозрачным веществом, который находился среди лекарственных препаратов на столе.

При этом находившийся вместе с группой российских следователей представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) указал, что, как он считает, внутри шприца может быть наркотическое или взрывчатое вещество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк.