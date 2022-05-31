Оренбург, 31 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области более 200 малых и средних предпринимателей (МСП), арендующих госимущество, получат отсрочку по арендным платежам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В регионе введены дополнительные меры поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Такое решение принято на заседании правительства.

«Меры введены в рамках реализации плана по обеспечению социально-экономической стабильности региона в условиях внешнего санкционного давления. Также предусмотрены налоговые, имущественные и финансовые меры поддержки бизнеса, в том числе — льготные микрозаймы под 8,5% годовых для МСП на создание новых производств, выпуск новых товаров, увеличение номенклатуры производимой продукции, а также для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере экспорта, импорта товаров и услуг. Главная задача теперь, чтобы этими инструментами активно пользовались», — отметил губернатор Денис Паслер.

До конца 2022 года вводится мораторий на повышение арендной платы. Это касается 21 долгосрочного договора, заключённого с субъектами МСП в Оренбургской области.

До 25 декабря 2022 года установлена отсрочка по оплате арендных платежей и задолженности без начисления пени за первое полугодие 2022 года. В регионе получить отсрочку смогут 200 арендаторов объектов капитального строительства и земельных участков. Из них 194 субъекта МСП и самозанятых граждан, четыре системообразующих предприятия и две социально ориентированные некоммерческие организации.