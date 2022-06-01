Владивосток, , 20:42 — REGNUM В ЗАТО Фокино скверы «Спутник» и «Тихоокеанский» реконструируют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — эти общественные пространства выбрали жители в 2021 году во время онлайн-голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Благоустроенный сквер Yarregion.ru

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Сквер «Спутник» реконструируется в два этапа. Первая очередь уже выполнена, в ближайшее время подрядчик приступит к следующему этапу благоустройства.

«Предстоит восстановить плодородно-растительный слой, высадить деревья и озеленить территорию, заасфальтировать дороги и тротуары, проложить ливневую канализацию. В сквере установят новые лавочки и урны, смонтируют освещение и видеонаблюдение», — рассказали в администрации Фокино.

Также обновилась и часть сквера «Тихоокеанский» рядом с Домом офицеров флота. Строители достраивают общественный туалет — прокладывают инженерные сети, монтируют каркас здания.

«Окончание работ в скверах запланировано на осень этого года. Жители, как и хотели при голосовании, получат комфортные, благоустроенные места отдыха. Немаловажно, что фокинцы могут наблюдать итоги своего голосования — ведь территории преображаются. С помощью нацпроекта в конечном итоге в выгоде остаются и жители, и местные власти, которым не всегда хватает средств на городское благоустройство», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморья Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, веревочный городок по нацпроекту «Жильё и городская среда» обустраивают в детском парке Артёма в Приморье.