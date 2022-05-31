Кяхтинский район, Бурятия, 31 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Минздрав Бурятии известил о состоянии троих детей, выживших после ДТП с минипогрузчиком на дороге между сёлами Тамир и Кудара Сомон в Кяхтинском районе: на данный момент пострадавшие обследованы и отправлены на амбулаторное лечение.

Управление ГИБДД по Республике Бурятия ДТП в Бурятии

«Министерством здравоохранения РБ были приняты оперативные меры по проведению лечебных мероприятий. На данный момент состояние троих пострадавших детей вне опасности», — сказано в официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия случилась 29 мая в Кяхтинском районе. Житель Энхэ-Тала, не имея права управления автотранспортом, посадил в салон Toyota ToyoAce малолетнего сына и трех детей младшего брата и отправился на автомобиле в соседнее село Тамир к знакомому. На обратном пути он не справился с управлением: на 38-м км автодороги «Мурочи-Тамир-Кудара-Сомон» грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. 5-летний мальчик погиб на месте происшествия.

В ходе медицинского освидетельствования установлено, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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