Екатеринбург, 31 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Свердловских врачей и учителей могут включить в список льготников при газификации жилья. С соответствующей инициативой выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в региональном департаменте информполитики.

M.government.ru Газификация

Предполагается, что в список льготников попадут только учителя и врачи, работающие в селе или посёлке городского типа. По оценкам областного министерства социальной политики, льготы дополнительно смогут получить около 3 тыс. уральцев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил инициативу в Заксобрание. Региональный парламент рассмотрит её 7 июня.