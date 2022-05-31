Варшава, 31 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Польская студия King Art Games анонсировала масштабное дополнение (DLC) к стратегии Iron Harvest, которое добавит в игру «Кампанию мировой карты». Об этом 31 мая сообщает журнал PC Gamer.

King Art Games Iron Harvest

С релизом DLC в Iron Harvest в действительности появится не новая сюжетная кампания, а режим, в рамках которого геймеры будут сражаться с искусственным интеллектом игры за мировое господство. Разработчики отметили, что игроки смогут как выбрать готовый начальный сценарий, так и создавать собственные.

«При входе в каждую область, вы будете открывать для себя новые сражения и перестрелки», — написала King Art Games в анонсе, отметив, что у этого нового режима будет очень высокий уровень «реиграбельности».

Напомним, релиз Iron Harvest состоялся на ПК 1 сентября 2020 года. Игра представляет собой стратегию в реальном времени (RTS), смесь жанров дизельпанк и меха (гигантские управляемые роботы), выполненную в сеттинге (вселенная игры), похожем на Первую мировую войну.