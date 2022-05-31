Оренбург, 31 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области пять ссузов получили статус федеральных инновационных пилотных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Современными инновационными площадками стали Гуманитарно-технический техникум Оренбурга, Оренбургский учётно-финансовый техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики, педагогический колледж Бугуруслана и Орский торгово-технологический техникум. Конкурсный отбор проводил Федеральный институт развития профессионального образования. За победу боролись 525 колледжей и техникумов из всех субъектов России. Отбор прошли 387 учреждений.

«Повышение качества преподавания в профессиональных образовательных организациях — это одна из главных задач национального проекта «Образование», инициированного президентом России. Оренбургской области нужна грамотная, эрудированная и профессионально подготовленная молодёжь, которая будет социально активна и востребована на рынке труда», — сказал губернатор Денис Паслер.

На инновационных площадках будут внедряться методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом будущей профессии обучающегося. Например, будущий сварщик на уроках русского языка будет больше узнавать о правописании терминов, связанных с этой профессией, научится грамотно составлять техническую документацию.

Добавим, в Оренбуржье числится 56 образовательных организаций среднего профессионального образования. В них проводится обучение по 150 специальностям и профессиям.