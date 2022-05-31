Москва, , 08:14 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», с флагами Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) установлена на стартовый стол космодрома «Байконур». Трансляцию 31 мая ведёт с космодрома корпорация «Роскосмос» на своём официальном сайте.

Старт ракеты с Байконура Mil.ru

За вывозом ракеты-носителя на стартовый стол наблюдали дети из ДНР И ЛНР, планируется, что они будут присутствовать и при запуске ракеты. В настоящее время специалисты занимаются сведением ферм обслуживания, после этого начнутся работы по графику первого стартового дня.

Старт ракеты-носителя назначен на 12:32 мск 3 июня. На второй ступени ракеты нанесена надпись «Донбасс», а флаги ДНР и ЛНР находятся на головном обтекателе. Корабль «Прогресс МС-20» доставит на Международную космическую станцию 2500 кг грузов, в том числе топливо дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах, а также оборудование, материалы, одежду, продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции. Кроме того, на МКС будет доставлен 3D-принтер.

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