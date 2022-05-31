Москва, 31 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Рубль 30 мая с открытия торговой сессии перешел в наступление, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Pixabay.com Доллар и евро

После резкого ослабления на прошлой неделе коррекция была ожидаемой, но не такой быстрой и глубокой. Курс доллара снижался до 61,02 руб. с 67,30 руб. (-9,33%), курс евро — до 62,56 руб. с 69,76 руб. (-11,50%). Торговый объем в паре доллар/рубль составил $2,98 млрд, в паре евро/рубль — ¢2,24 млрд.

Стоит отметить, с 19 мая объем по евро вырос в шесть раз. Увеличение объема связано с конвертацией евро в рубли полученных за газ.

По итогам торгов рубль укрепился по всем фронтам. Пара доллар/рубль на 6,67%, до 62,25 руб., евро/рубль — на 7,73%, до 64,30 руб., фунт/рубль — на 6,32%, до 81,50 руб.

Продажи валютной выручки экспортерами и высокие цены на нефть остаются основными факторами укрепления рубля на локальном валютном рынке.

Цены на нефть выросли до двухмесячного максимума, поскольку Китай ослабил карантин в Шанхае. Цена на нефть марки Brent повышалась до $121,98 за баррель.

Сегодня, 31 мая, нефть марки Brent подешевела на — 2,81%, до $118,26. Нефтяные котировки достигли важного сопротивления, поэтому покупатели могут взять паузу до встречи ОПЕК+, которая пройдет 2 июня.

Участники рынка пытаются найти уровни, которые бы устраивали всех игроков (экспортеров и импортеров).

Учитывая, что предложение превышает спрос, то движение вниз проходит быстро, не встречая серьёзных сопротивлений. Основной объем проходит в первые часы основной торговой сессии.

Курс доллара скорректировался на 50% к росту на прошлой недели. Если с открытия не будет наблюдаться активных продаж валюты со стороны экспортеров, то можно ожидать восстановления до 65 рублей, в противном случае цена двинется к уровню 59 рублей.

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