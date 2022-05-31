Симферополь, , 08:13 — REGNUM Херсонская и Запорожская области Украины, подконтрольные российским Вооружённым силам, перешли на российскую мобильную связь и интернет. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Вышка мобильной связи Pixabay.com

«Россия готовилась. Был опыт Крыма. Уже работает наша связь, входят банки, готовятся порты и железная дорога», — написал он в своём Telegram-канале.

Крючков также напомнил, что киевский режим после отключения связи в Крыму в 2014 году устроил полуострову энергетическую, транспортную и водную блокады.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая украинская мобильная связь и интернет были отключены в освобождённых регионах юга Украины, включая часть Запорожской области, Мелитополь и Бердянск. В конце мая в результате украинских обстрелов в Херсонской области была нарушена работа систем интернета и сотовой связи.

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После этого военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей обратились к России с просьбой о помощи в восстановлении мобильной связи и интернета и организации работы там российских телекоммуникационных компаний.

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