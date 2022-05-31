Москва, , 08:13 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО, пытавшийся вести разведку для киевского режима над акваторией Черного моря, подавила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России. Об этом 31 мая сообщил информированный источник.

Беспилотник U.S. Air Force

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что после того, как система РЭБ провела постановку комбинированных помех радиотехническим датчикам аппарата, миссия беспилотника потеряла смысл. При этом он не стал раскрывать другие подробности этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киев прибыла новый посол США на Украине Бриджит Бринк.