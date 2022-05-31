Оренбург, 31 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Оренбургской области продолжается сев яровых культур. В регионе сложились благоприятные погодные условия. Стоит задача провести посевную в оптимальные сроки.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевная

«Оренбургская область вносит серьёзный вклад в продовольственную безопасность России, мы обеспечиваем зерном не только себя, но и жителей других регионов. Для нас стратегически важно провести посевную эффективно и в оптимальные сроки. Сейчас погода в регионе нормализовалась, мы рассчитываем завершить яровой сев как можно скорее», — сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

На 30 мая засеяно 2150,3 тыс. га, из них яровых зерновых и зернобобовых — 1287,8 тыс. га (61%). Всего площадь ярового сева в 2022 году составляет 3591,1 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых — 2099,7 тыс. га. Пшеницей засеяно 699,6 тыс. га, ячменем — 418,2 тыс. га, овсом — 61,6 тыс. га. Лидерами посевной кампании названы хозяйства Грачёвского, Илекского и Курманаевского районов.

Также продолжается подготовка паров. Однократная обработка проведена на площади 490,4 тыс. га — 48% от плана (всего — 1031,8 тыс. га), двукратная — на 8,7 тыс. га (1% от запланированного).

Завершаются работы по подкормке озимых зерновых культур. Подкормлено 279,6 тыс. га озимых культур, что составляет 97% от плана.