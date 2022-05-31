Мариуполь, ДНР, , 08:11 — REGNUM Следователи Следственного комитета РФ обнаружили в помещениях «Азовстали», которые занимали украинские боевики, самодельные взрывные устройства. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба СК России.

Эмблема СК РФ

Следователи в ходе осмотра помещений обнаружили коробку с самодельными взрывными устройствами. По одной из версий, они могли использоваться диверсионно-разведывательными группами на территории Мариуполя, поскольку для минирования подходов к комбинату в распоряжении боевиков имели различные мины заводского производства.

Отметим, что ранее в телеграм-каналах военных корреспондентов, работавших в Мариуполе, указывалось, что самодельные мины использовались украинскими военными для маскировки. Взрывные устройства прятались в пустые коробки или мусор.