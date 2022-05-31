Ижевск, 31 мая 2022, 08:11 — REGNUM Предполагаемого поджигателя военкомата в поселке Игра задержали. Им оказался 48-летний ранее судимый житель подмосковного Красногорска, который проживал без регистрации на территории Игринского района.
Решением районного суда мужчина заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Он обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).
По версии следствия, в период с 1 по 21 мая мужчина изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам, которые затем бросил в здание военного комиссариата Игринского и Якшур-Бодьинского районов в поселке Игра. Имущество военкомата в результате пожара было уничтожено.
ИА REGNUM напоминает, по данным telegram-канала Baza, ранее обвиняемый был учителем и директором дома культуры в Тверской области. В 2013 году он был осужден по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.