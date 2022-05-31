Ижевск, 31 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Предполагаемого поджигателя военкомата в поселке Игра задержали. Им оказался 48-летний ранее судимый житель подмосковного Красногорска, который проживал без регистрации на территории Игринского района.

Jeff Turner Поджог

Решением районного суда мужчина заключен под стражу сроком на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии. Он обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»).

По версии следствия, в период с 1 по 21 мая мужчина изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам, которые затем бросил в здание военного комиссариата Игринского и Якшур-Бодьинского районов в поселке Игра. Имущество военкомата в результате пожара было уничтожено.

ИА REGNUM напоминает, по данным telegram-канала Baza, ранее обвиняемый был учителем и директором дома культуры в Тверской области. В 2013 году он был осужден по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.