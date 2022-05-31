Село Хвастовичи, Калужская область, 31 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Депутат районного Собрания муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области подозревается правоохранителями в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Установлено, что 29 мая около 20:00 на территории села Хвастовичи депутат, управляя автомобилем УАЗ-Патриот, сбил 23-летнего мужчину, который от полученных травм скончался. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подозреваемый отказался. В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. Депутату может грозить до 12 лет лишения свободы.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле у прокурора Калужской области Константина Жилякова.