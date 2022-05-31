Самара, 31 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров стал председателем совета директоров АвтоВАЗа. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения «НАМИ» окажут всю необходимую поддержку предприятию», — приводит пресс-служба слова Мантурова.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, принятое решение является очень важным, поскольку это даст уверенность сотрудникам предприятия в том, что временные сложности будут преодолены и завод снова выйдет на курс устойчивого развития.

Он подчеркнул, что АвтоВАЗ и его трудовой коллектив являются гордостью Самарской области и все что связано с этим предприятием, находится на его постоянном контроле.

«Очень важно, что совет директоров возглавил лично министр промышленности и торговли России. Денис Валентинович всегда уделял самое пристальное внимание АвтоВАЗу, по всем проблемам и вопросам развития завода мы находимся в постоянном контакте. Теперь же, когда он возглавил совет директоров, он будет оказывать непосредственное влияние на принимаемые управленческие решения. Принятое решение даёт уверенность в том, что завод преодолеет сложившуюся непростую ситуацию, и намеченные планы по восстановлению производства и развитию предприятия будут выполнены», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидают от АвтоВАЗа новой стратегии развития.