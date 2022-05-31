Кишинёв, , 08:07 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду согласилась, что задержание экс-президента страны Игоря Додона правоохранителями совпало с ее днём рождения, но не считает, что эти события как-то связаны. Об этом она заявила на телеканале ProTV.

Майя Санду Gov.md

«То, что это произошло в мой день рождения, всё же немного странно, я понимаю тех, кто задавал вопрос. Прокуроры не обязаны это знать, и они не знали», — сказала Санду.

Президент заявила ещё раз, что её не предупредили об аресте Додона, и она узнала этом из прессы. Санду подчеркнула, что не утверждает, будто её должны были предупредить.

Напомним, ранее Додон усомнился в словах Санду, что она, находясь в США, была не в курсе о готовящемся задержании. Он отметил, что сам был президентом и представляет, как работают силовые ведомства. Экс-президент указал на то, что в его задержании участвовал спецназ Службы информации и безопасности, которая напрямую подчиняется главе государства, кроме того уголовное преследование экс-президента не является рядовым событием.

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