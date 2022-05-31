Пекин, , 08:06 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая ввела ряд новых мер, направленных на облегчение производственной деятельности и функционирования предприятий с иностранными деловыми связями, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

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Ожидается, что новые меры помогут предприятиям снизить затраты, повысить эффективность производства и продолжить изучение международного рынка, сказал чиновник администрации.

Для облегчения международных перевозок грузов и персонала была упрощена процедура пограничного досмотра для международных транспортных работников, которые часто въезжают в страну и выезжают из нее. Сотрудники местнрых предприятий, участвующих в важных строительных проектах за рубежом, теперь могут пользоваться большим удобством при оформлении паспортов, а также при въезде и выезде.

Эти меры также включают сокращение времени таможенного оформления и досмотра международных грузовых судов. Транспортные средства, перевозящие важные медицинские, сельскохозяйственные, энергетические товары и средства к существованию, будут получать приоритет при таможенном досмотре.

Обработка документов и заявлений о продлении визы соответствующего иностранного персонала в настоящее время упрощена, чтобы помочь возобновлению деловой деятельности.