Челябинск, 31 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Южно-Уральском государственном университете избрали президента вуза. Им стал действующий ректор Александр Шестаков, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

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На посту ректора он находится 17 лет. Его контракт истечёт 22 июня, и тогда он сможет стать президентом вуза.

Такая должность была введена в 2005 году. До 2019 года её занимал Герман Вяткин, который сейчас является советником при ректорате.