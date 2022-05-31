Москва, 31 мая, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила беспилотник НАТО, который вел разведку для Украины над Черным морем. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

vitalykuzmin.net Комплекс РЭБ «Красуха-2»

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма», — сообщил источник.

Отмечается, что беспилотник пытался проводить разведку российских сил в интересах киевского режима. Российские комплексы РЭБ путем постановки помех сделали миссию БПЛА НАТО бессмысленной.