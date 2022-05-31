Тбилиси, 31 мая, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Грузия пытается вступить в Евросоюз, когда у Брюсселя есть много вопросов к тому, какой путь развития выбрала страна. Об этом заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

Eeas.europa.eu Карл Харцель

«В ЕС растёт обеспокоенность по поводу текущей траектории развития страны — замедление темпов реформ в последние годы, политический кризис, свою долю ответственности за который несёт каждая сторона, COVID-пандемия», — сказал Харцель.

Он добавил, что в Евросоюзе в последнее время задаются вопросом: куда движется Грузия? При этом европейский дипломат призвал Тбилиси продолжать курс прозападных реформ независимо от того, что в Брюсселе ответят по поводу заявки.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В то же время Брюссель периодически напоминает, что в Грузии в 2021 году не провели обещанную реформу судебной системы.