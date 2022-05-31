Москва, 31 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Российские граждане вновь могут получить японскую визу для путешествий по Японии, сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что обладатели виз смогут въезжать в страну с 10 июня, но только в составе организованных групп туристов. Для получения разрешения российские путешественники должны предоставить стандартный набор документов, а также подтверждение от японской туристической компании. Вместе с тем визу можно оформить и через российского туроператора, у которого гражданин приобретает путевку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министерство юстиции и прав человека Индонезии опубликовало перечень из 72 государств, включая Россию, граждане которых могут въезжать на индонезийскую территорию по упрощенным визовым правилам — они могут оформить разрешение в аэропортах или портах после прибытия в страну.

Читайте также: Граждане России смогут посетить Индонезию по упрощенным визовым правилам