Прага, , 08:02 — REGNUM Чешская студия SCS Software отказалась от выпуска загружаемого дополнения (DLC) Heart of Russia к игре Euro Truck Simulator 2. Об этом 31 мая сообщает портал PCGamesN.

Видеоигра Euro Truck Simulator 2 Скриншот YouTube

Разработчики сообщили, что работа над DLC была почти завершена и до его релиза оставалось «6-8 недель». Тем не менее, они решили не выпускать дополнение, поскольку испугались, что западное сообщество воспримет этот шаг как «поддержку» России. При этом компания не исключила, что когда-нибудь в будущем всё же выпустит это DLC.

Напомним, Euro Truck Simulator 2 — это симулятор дальнобойщика. Дополнение Heart of Russia должно было добавить в игру карту России, SCS Software анонсировала его в марте 2021 года.

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