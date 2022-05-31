Прага, 31 мая, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Чешская студия SCS Software отказалась от выпуска загружаемого дополнения (DLC) Heart of Russia к игре Euro Truck Simulator 2. Об этом 31 мая сообщает портал PCGamesN.

Скриншот YouTube Видеоигра Euro Truck Simulator 2

Разработчики сообщили, что работа над DLC была почти завершена и до его релиза оставалось «6-8 недель». Тем не менее они решили не выпускать дополнение, поскольку испугались, что западное сообщество воспримет этот шаг как «поддержку» России. При этом компания не исключила, что когда-нибудь в будущем всё же выпустит это DLC.

Напомним, Euro Truck Simulator 2 — это симулятор дальнобойщика. Дополнение Heart of Russia должно было добавить в игру карту России, SCS Software анонсировала его в марте 2021 года.