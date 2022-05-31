Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM Минздрав Бурятии 31 мая известил о скором открытии модернизированного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) площадью 80 кв. м. в поселке Слобода Бичурского района: оно состоится состоится 10 июня.

ФАП Adm44.ru

Прежний фельдшерско-акушерский пункт в 2019 году признали аварийным. Возведение новой модульной конструкции началось в июле 2021 года благодаря программе модернизации первичного звена, реализуемой в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

К концу сентября 2021 года модульная конструкция уже была возведена. На сегодняшний день ФАП получил лицензию на осуществление медицинской деятельности.

В поселке проживают 682 человека, все они будут прикреплены к новому ФАПу. Прием ведет фельдшер, также работает медицинская сестра.

Напомним, в 2022 году в Бурятии запланировано возвести 9 ФАПов в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на Дальнем Востоке нельзя руководствоваться усредненными для всех регионов формулами и принципами развития медицины, в сентябре 2021 года заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа в рамках VI Восточного экономического форума.

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