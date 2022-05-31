Донецк, 31 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли удар из миномёта по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Атака зафиксирована в 6:55 с позиций в населённом пункте Новгородское. По посёлку шахта имени Гагарина в Горловке было выпущено пять мин калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая украинские войска атаковали Донецк, применил артиллерию и РСЗО «Смерч».