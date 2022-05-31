Вашингтон, 31 мая 2022, 07:57 — REGNUM До $10 млн программу, предполагающую «усиление гражданского активизма» в Сербии намерено выделить агентство США по международному развитию (USAID). Описание гранта 31 мая приводит RT.
«Общей целью инициативы «Укрепление вовлечённости граждан» (SCE) является усиление гражданского активизма в Сербии и вовлечённости населения в процессы развития и реформирования общества», — указывается в опубликованном документе.
Также указывается, что программа в том числе «привлечёт новых гражданских лидеров из числа молодёжи» и «продолжит развивать успехи в мобилизации ресурсов для общественных инициатив».
При этом агентство готово выделить на реализацию этой программы, что предполагается сделать в течение пятилетнего срока, не более $10 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая коалиция албанцев Прешевской долины в Сербии потребовала аннулирования голосования на избирательном пункте в Терноце и повторения голосования.