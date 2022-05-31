Вашингтон, , 07:57 — REGNUM До $10 млн программу, предполагающую «усиление гражданского активизма» в Сербии намерено выделить агентство США по международному развитию (USAID). Описание гранта 31 мая приводит RT.

Агенство США по международному развитию (USAID) Dod.defence.gov

«Общей целью инициативы «Укрепление вовлечённости граждан» (SCE) является усиление гражданского активизма в Сербии и вовлечённости населения в процессы развития и реформирования общества», — указывается в опубликованном документе.

Также указывается, что программа в том числе «привлечёт новых гражданских лидеров из числа молодёжи» и «продолжит развивать успехи в мобилизации ресурсов для общественных инициатив».

При этом агентство готово выделить на реализацию этой программы, что предполагается сделать в течение пятилетнего срока, не более $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая коалиция албанцев Прешевской долины в Сербии потребовала аннулирования голосования на избирательном пункте в Терноце и повторения голосования.