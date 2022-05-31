Якутск, , 08:10 — REGNUM Молодёжь Якутии выиграла грант Росмолодёжи в размере 650 тыс. рублей на реализацию проекта «Жизненный вираж», который поможет детям-сиротам пройти реабилитацию с помощью адаптивной верховой езды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молодёжного правительства республики.

Конь в упряжке Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Наш проект приурочен к 100-летнему юбилею Якутии и в рамках него 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, пройдут оздоровительную верховую езду (иппотерапию) в качестве реабилитации после COVID-19», — рассказала руководитель проекта и член молодёжного правительства Ираида Хань.

Проект будет реализоваться в Якутске до января 2023 года.

В проекте могут участвовать дети с 3-х до 17 лет.

Всего в грантах Росмолодёжи первого сезона было подано 14 013 заявок со всей страны, из которых было одобрено 1063.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международный день защиты детей, первого июня состоится Фестиваль детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ.