Пекин, 31 мая 2022, 07:53 — REGNUM Отступление администрации США от собственных обязательств по тайваньскому вопросу может довести «до беды». Об этом министр иностранных дел Китая Ван И 31 мая заявил в видеообращении к участникам семинара «Киссинджер и китайско-американские отношения».
Глава китайского МИД отметил, что мир в Тайваньском проливе подрывает именно несоблюдение Вашингтоном принципа «одного Китая», признаваемого США на словах. Ван И подчеркнул, что нельзя допускать продолжения ухудшения отношений Соединённых Штатов и КНР, ставящей перед собой задачу «сосредоточить усилия ради собственного развития».
Как сообщало ИА REGNUM, США и КНР намерены организовать первую личную встречу министров обороны двух стран на полях конференции в Сингапуре.
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