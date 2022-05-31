Пекин, 31 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая снизились на прошлой неделе, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

С 20 по 26 мая индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 121,12 пункта, снизившись на 1,94 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 0,8% до 20,99 юаней ($3,13) за кг, а цена на яйца упала на 0,2% до 10,47 юаня за кг.

Средние оптовые цены на 19 основных видов овощей, отслеживаемые правительством, снизились на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как цены на шесть ключевых видов фруктов упали на 1,2%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты и продукты животноводства.