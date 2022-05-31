Токио, , 07:51 — REGNUM Отмена требования об обязательном ношении защитных масок в Японии преждевременна, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе дебатов в национальном парламенте.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«На нынешнем этапе новое ослабление требований на этом направлении борьбы с эпидемией пока нереалистично», — заявил он.

При этом ряд депутатов парламента призвали ослабить требования по масочному режиму из-за наступления лета. Тем не менее ранее требования об обязательном ношении масок смягчать отказались. Японцам разрешили не надевать маски на улице, если соблюдается социальная дистанция.

За минувшие сутки в Японии выявили более 12 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. При этом к настоящему времени уже более 81% жителей страны привились против COVID-19.