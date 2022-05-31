Улан-Удэ, , 07:50 — REGNUM По состоянию на 31 мая в стационарах Забайкалья получают лечение 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 48. За предыдущие сутки госпитализировано 9 пациентов, сообщает минздрав региона.

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В отделениях реанимации находится 22 пациента (из них старше 65 лет — 7), на ИВЛ — 8 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ –3.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 91 койка: занято — 78, свободно — 13 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 204 человека. Выздоровели от COVID-19 — 133 382 (+21) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3030 (+1) человек (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.).

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