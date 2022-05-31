Пекин, 31 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо с 30 мая, сообщил главный экономический планировщик страны, сообщает агентство Синьхуа.

(сс)Falkenpost Бензин

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, исходя из недавних изменений мировых цен на нефть, розничные цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 400 юаней (около $59,66) и 390 юаней за тонну соответственно. Этот шаг знаменует собой 10-е повышение цен на топливо с конца прошлого года.

Согласно действующему механизму ценообразования, если мировые цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на бензин и дизельное топливо в Китае будут соответствующим образом скорректированы.