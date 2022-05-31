Иркутск, 31 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 31 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8661 человека, за последние сутки скончался один пациент. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 999 (+66 за сутки, хотя еще накануне было +52).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 325 (-13 за последние сутки). В то же время выздоровели 289 475 пациентов (+91 за сутки).

Ещё 692 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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