Вашингтон, 31 мая, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Игра компании Blizzard Diablo Immortal для мобильных устройств не выйдет в Бельгии и Нидерландах из-за запрещённой механики, но компания может закрыть глаза на геймеров, которые найдут способ в ней играть. Об этом 31 мая сообщает журнал PC Gamer.

Diablo

Причина, по которой игра не выйдет в вышеназванных странах заключается в том, что в ней присутствует механика лутбоксов (виртуальные «ящики», при открытии которых геймер случайным образом получает различные игровые ценности). Отмечается, что предварительная регистрация в Diablo Immortal всё же была запущена в магазинах App Store и Google Play для Бельгии и Нидерландов, но через несколько дней была закрыта.

На форуме Reddit представитель Blizzard пояснил, что аккаунты граждан Бельгии и Нидерландов, которые попытаются загрузить версию Diablo Immortal для других стран, могут быть заблокированы. При этом он отметил, что в прошлом в подобных ситуациях компания не «забанила за это ни одного игрока».

Напомним, ранее Blizzard заявила, что Diablo Immortal не выйдет в России. При этом разработчики сообщили, что русский язык в игре всё же будет, ожидается, что она получит текстовую локализацию. В других странах релиз игры состоится 2 июня 2022 года на устройствах под управлением iOS и Android.