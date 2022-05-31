Лаишевский район, Татария, , 07:45 — REGNUM В Татарии по факту нападения собаки на пятилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Собака Dineshraj Goomany

В селе Усады Лаишевского района 27 мая бездомная собака напала на пятилетнюю девочку, укусив ее за бедро. После оказания медицинской помощи пострадавшая находится на лечении дома.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в момент нападения собаки девочка была рядом с матерью около мусорных баков.

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