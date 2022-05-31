Петропавловск-Камчатский, , 07:44 — REGNUM На Камчатке с 1 июня стартует конкурс на предоставление субсидий из бюджета некоммерческим организациям на реализацию проектов по социальной поддержке граждан, патриотическому воспитанию и поддержке молодёжи, благотворительной деятельности и волонтёрству, развитию межнационального сотрудничества, сохранению национальных языков и традиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в краевом правительстве.

В 2019 году пять некоммерческих организаций получают возмещение за оказанные услуги в виде субсидии Tambov.gov.ru

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Приём заявок от претендентов на грант продлится до 11 июля. Общий объём финансирования конкурса по распоряжению губернатора Камчатки Владимира Солодова увеличен в два раза до 30 млн рублей. Каждая некоммерческая организация может рассчитывать на субсидию до 1 млн рублей.

Заявки рассмотрят независимые эксперты и не позднее 15 августа объявят результаты конкурса. Реализовать проекты будет необходимо до 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, утвержден список проектов-победителей второго специального конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.