Киев, , 07:43 — REGNUM Лекарственные препараты резко подорожали на Украине, 30 мая написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Михаил Радуцкий.

Адриан Брауэр. Горькое лекарство

По словам парламентария, их стоимость возросла на 20–25%, а в ряде случаев — и до 40%. Радуцкий полагает, что эта ситуация вызвана падением курса украинский валюты, подорожанием топлива, а также проблемами с доставкой импортных лекарств и отсутствием оборотных средств у аптек.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США своими действиями провоцируют продовольственный кризис на Украине, в то время как РФ намерена добросовестно поставлять продукты питания и другие товары.

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