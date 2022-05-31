Пекин, , 07:40 — REGNUM Служба контроля за рынком Китая внедрила рекомендуемые национальные стандарты, гарантирующие качество цифровых учебников для начальных и средних школ, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

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Рекомендуемые национальные стандарты вступят в силу 1 ноября 2022 года, сообщает Государственное управление рыночного регулирования.

Стандарты устанавливают основные процедуры публикации цифровых учебников, которые будут использоваться в начальных и средних школах, предъявляют требования к качеству их содержания, предлагают процессы и методы проверки и выдвигают общий план для секторов образования и публикации.

По словам администрации, они будут служить ориентиром для издательств, чтобы обеспечить качество цифровых учебников для учащихся начальной и средней школы, а также способствовать широкомасштабной публикации и распространению.