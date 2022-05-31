Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить местного жителя, выманившего у знакомого 6 млн рублей. Мужчина обещал знакомому освобождение из колонии, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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В 2020 году обвиняемому стало известно о том, что его знакомый имеет серьёзное заболевание. В связи с этим злоумышленник сообщил ему о возможности выйти на свободу. При этом за освобождение из колонии он потребовал 6 млн рублей.

Осуждённый поверил товарищу и дал ему номер бывшей жены. Женщина в течении двух месяцев переводила деньги якобы за оформление необходимых документов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.