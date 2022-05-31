Москва, 31 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Эвакуация сотрудников российских посольств из недружественных стран на сегодняшний день не рассматривается, но все необходимые меры предусмотрены. Такое заявление сделал 31 мая статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Как пояснил Иванов, власти тех стран, в которых отмечается повышенная активность «русофобских элементов», в полном соответствии с международными обязательствами приняли ряд необходимых мер для обеспечения безопасности российских дипмиссий и ограждения их от нападений экстремистов.

Однако, по словам замглавы МИД России, к большому сожалению, так власти поступали не везде. Тем не менее необходимость в эвакуации части сотрудников российских посольств на территории недружественных стран в настоящее время не рассматривается. Иванов указал, что на случай нежелательного развития событий такие меры предусмотрены.

Напомним, в список недружественных стран в ответ на масштабные санкционные меры Москва включила 48 государств во главе с США.