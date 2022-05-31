Пекин, , 07:34 — REGNUM Пекин опубликовал план действий по развитию своей цифровой экономики, чтобы стимулировать жизнеспособность отрасли, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Пекин

Согласно сообщению Пекинского муниципального бюро экономики и информационных технологий, в плане предусмотрены такие меры, как улучшение возможностей поставок цифровых технологий и создание условий для их инноваций.

Он фокусируется на прорывах в основных технологиях в области высокопроизводительных чипов, искусственного интеллекта, ключевого программного обеспечения, блокчейна, вычислений конфиденциальности, операционных систем городского пространства и других областях.

Согласно плану, для размещения в Пекине будут привлечены китайские и зарубежные проекты и учреждения с открытым исходным кодом, а усилия по открытию и обмену данными будут еще более активизированы.

Согласно официальным данным, в первом квартале 2022 года добавленная стоимость цифровой экономики Пекина достигла 387,36 млрд юаней ($57,9 млрд), что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 41,2% ВВП города.