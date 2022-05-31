Пенза, , 07:33 — REGNUM На территории Пензенской области в летний сезон планируют открыть 33 пляжа. Как отметили в региональном ГУ МЧС России, первые 14 зон отдыха официально заработают с 1 июня.

Пляж © ИА REGNUM

Для жителей и гостей областного центра будут доступны три официальных пляжа — затон на реке Старая Сура, водохранилище на реке Вядя, озеро «Красный куст». Их открыть планируют с 23 июня.

Официальные пляжи должны быть оборудованы спасательными постами, подготовленными к оказанию первой помощи пострадавшим. Сооружения, используемые для схода и прыжков в воду, детские купальни должны быть технически исправны. Границы заплыва в местах купания необходимо обозначить. Дно пляжа в границах заплыва должно быть обследовано водолазом, требуется наличие соответствующего акта. На территории пляжа необходимо отсутствие пунктов проката маломерных судов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Также на каждом пляже должен быть информационный стенд по предупреждению несчастных случаев на воде, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Пензенской области для эксплуатации в период купального сезона получили освидетельствование 38 пляжей, на каждом из них было организовано дежурство спасателей.

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