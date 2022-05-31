Петропавловск-Камчатский, , 07:32 — REGNUM На Камчатке в бухте Завойко ежесуточно проводится профилактическое гранатометание с использованием боевых гранат. Населению запретили плавать в опасной зоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в правительстве края.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Практические учения военных проходят в бухте Завойко к северу от линии, соединяющей мыс Завойко, остров Завойко и бухту Ильичева к юго-западу от линии мыс Восточный — мыс Ильичева.

«В соответствии с планом поддержания оперативного режима войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации и с целью предотвращения (исключения) возможности достижения противником внезапности нападения с океанских и морских направлений, силами и средствами объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке России ежесуточно проводится профилактическое гранатометание с использованием боевых гранат», — уточнили в министерстве чрезвычайных ситуаций Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».