Тюмень, , 07:25 — REGNUM В Тюмени пляжные зоны пока ещё не готовы к купальному сезону. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На территории Тюмени 36 водных объектов — 15 озёр, 20 прудов и обводненных карьеров и река Тура. В муниципальной собственности находится 17 из них.

С 9 апреля в рамках муниципального контракта спасатели, прошедшие специальную подготовку, ежедневно патрулируют территории, прилегающие к водным объектам города.

Кроме того, на территории Тюмени расположены пять пляжных зон с местами для купания: три на озере Верхнее Кривое (водопользователь — ОА «База отдыха Верхний Бор»); одна на Лесном пруду (водопользователь — ООО «Дельвер»); и одна на Липовом пруду (водопользователь – Тюменская региональная общественная организация центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт — Тюмень»).

Указанные пляжные зоны не готовы к купальному сезону, отмечают в мэрии. Пробы воды и песка отданы на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, результаты на сегодняшний день не получены.