Веллингтон, , 07:25 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8436 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

Уточняется, что 2746 заболевших выявили в городе Окленде, где находится крупнейший в стране очаг распространения инфекции. Также случаи заражения коронавирусом фиксируются во всех регионах страны. Кроме того, 79 инфицированных выявили при въезде на территорию Новой Зеландии.

Отмечается, что за 30 мая в Новой Зеландии скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 не приводится.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 389 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них девять находятся в отделениях интенсивной терапии.