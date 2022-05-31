Красноярск, 31 мая, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае площадь действующих лесных пожаров менее чем за сутки сократилась в семь с половиной раз, до 4688 га. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр».

Лесной пожар

пресс-служба КГАУ «Лесопожарный центр» «По оперативной информации на 08:42 31 мая 2022 г. на территории края действует лесных пожаров — 14, на общей площади — 4688 га… В тушении принимают участие 509 человек, задействовано 17 единиц техники».

Очаги возгораний действуют в Абанском, Богучанском, Емельяновском, Енисейском, Ермаковском и Мотыгинском муниципальных районах, а также вблизи города Дивногорска, «угрозы населённым пунктам нет».

По данным на вечер 30 мая в регионе действовало 19 лесных пожаров на общей площади 34 954 га.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 34 049 га, что составляет 60% от масштаба возгораний в лесах, зафиксированного 24 часа назад.