Канберра, , 07:19 — REGNUM Первый за два года круизный лайнер покидает гавань Сиднея и отправится в Брисбен с почти 2000 пассажирами пассажирами на борту. Об этом 31 мая сообщил управляющий судном туроператор P& O на странице в социальной сети.

Круизный лайнер на набережной Circular Ксения Рябова © ИА REGNUM

Круизный лайнер Australia Pacific Explorer, который является флагманом P& O Cruises, впервые за два года покидает порт Сиднея и отправляется в большой круиз. Уточняется, что накануне судно прошло трёхдневное тестирование и проверку всех систем и медицинских протоколов.

Первой остановкой на пути круизного лайнера станет порт Брисбена в австралийском штате Квинсленд. Затем судно отправиться вдоль северного побережья Австралии к острову Мортон и Большому Барьерному рифу.

Туроператор поясняет, что основная программа круизов будет восстанавливаться поэтапно с августа текущего года, когда начнётся выполнение рейсов на острова Фиджи, Тонга и Вануату. А начиная с сентября (начало весенних каникул в Австралии) в расписание будут включены маршруты в Аделаиду и Мельбурн, а чуть позднее — в Новую Зеландию и в Папуа-Новую Гвинею.

Напомним, запрет на заход и стоянку в портах Австралии круизных лайнеров был введён в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Решение было отменено 14 марта текущего года. До пандемии в отрасли работали около 18 тыс. сотрудников.