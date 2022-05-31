Петропавловск-Камчатский, , 07:18 — REGNUM На Камчатке утверждено положение о государственном природном заказнике регионального значения «Тимоновский», который создан на территории Елизовского района на площади более 72 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в краевом правительстве.

Камчатка Иван Шилов, ИА REGNUM

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Создание заказника позволит сохранить в естественном состоянии уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, рекреационном, историко-культурном и эстетическом отношениях высокогорные и долинные природные комплексы.

«В состав заказника вошли объекты верхнего течения реки Средняя Авача, включающих участки Ганальского и Валагинского хребтов, южные, восточные и северо-восточные склоны потухшего стратовулкана Бакенинг, расположенного на линии водораздела крупнейших рек полуострова — Камчатка, Быстрая и Авача, природные экологические системы крупных проточных высокогорных озер Медвежье (Безымянное) и Верхне-Авачинское (Авачинское), являющихся нерестилищами тихоокеанских лососей, бессточного высокогорного озера Костакан с уникальной изолированной популяцией мальмы Salvelinus malma голоценового возраста, а также природные и природно-антропогенные гидротермальные экосистемы Тимоновских горячих ключей, экосистемы бореальных лиственных (каменно-березовых) лесов, пойменных ивовых лесов, низинных пойменных и террасных болот, стелющихся лесов из кедрового и ольхового стлаников, субальпийских лугов, горных тундр и гольцов, каменисто-щебнистых осыпей, лавовых и шлаковых полей, сохранение их средообразующих функций и биологической продуктивности», — уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Петушки Владимирской области завершено расследование уголовного дела о причинении ущерба особо охраняемой природной территории.